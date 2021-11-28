«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и поднялся на второе место в таблице АПЛ

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Хозяева одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган. На 90-й минуте Фернандиньо удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Гюндоган.

Гюндоган открывает счёт в матче:

Гол Фернандиньо:

В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини забил гол.

Результативный удар Лансини:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр – Роберт Джонс.



«Манчестер Сити» набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм» (23) — на 4-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший 29 очков в 12 встречах.