Среди задержанных фанатов ЦСКА были женщины. Позже их стали отпускать
Поделиться
Болельщиков ЦСКА продолжают задерживать за масштабное файер-шоу в концовке матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
По свежей информации, первоначально правоохранители задерживали всех болельщиков с фанатского сектора ЦСКА без разбора – в том числе женщин. Позже представительниц прекрасного пола стали отпускать, однако кадры и данные о задержании девушек успели засветиться в социальных сетях и телеграм-каналах.
Напомним, активную часть болельщиков ЦСКА длительное время не выпускали с трибуны, после чего к выходу со стадиона подъехали автозаки, куда и стали сажать фанатов московского клуба. При задержании болельщиков обыскивают.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
00:59
-
00:56
-
00:44
-
00:42
-
00:40
-
00:39
-
00:25
-
00:19
-
00:19
-
00:05
- 28 ноября 2021
-
23:51
-
23:44
-
23:42
-
23:36
-
23:34
-
23:34
-
23:26
-
23:25
-
23:24
-
23:20
-
23:17
-
23:09
-
22:54
-
22:45
-
22:44
-
22:34
-
22:33
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
22:08
-
22:03
-
21:59
Партнерский контент