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Среди задержанных фанатов ЦСКА были женщины. Позже их стали отпускать

Среди задержанных фанатов ЦСКА были женщины. Позже их стали отпускать
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Болельщиков ЦСКА продолжают задерживать за масштабное файер-шоу в концовке матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

По свежей информации, первоначально правоохранители задерживали всех болельщиков с фанатского сектора ЦСКА без разбора – в том числе женщин. Позже представительниц прекрасного пола стали отпускать, однако кадры и данные о задержании девушек успели засветиться в социальных сетях и телеграм-каналах.

Напомним, активную часть болельщиков ЦСКА длительное время не выпускали с трибуны, после чего к выходу со стадиона подъехали автозаки, куда и стали сажать фанатов московского клуба. При задержании болельщиков обыскивают.

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