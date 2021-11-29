Фанаты «Тоттенхэма» добирались до стадиона 31 час, но матч перенесли из-за снегопада

Двое болельщиков «Тоттенхэм Хотспур» из Соединённых Штатов Америки попали в курьёзную ситуацию, связанную с матчем 13-го тура английской Премьер-лиги между «шпорами» и «Бёрнли».



Пара из Далласа (Техас) специально приехала в Бёрнли, чтобы понаблюдать за игрой своей команды. По их словах, в общей сложности у них ушло более 30 часов и им даже пришлось пожертвовать сном. Однако за час до начала встречи стало известно, что она не состоится из-за сильного снегопада. Несмотря на это, фанаты не очень сильно расстроились и отправились с другими болельщиками «шпор» в бар.

Фото болельщиков доступно в «Твиттере» пользователя KeN17.

Фото фанатов в баре доступно в «Твиттере» пользователя KeN17.

Изначально стартовый свисток в матче должен был прозвучать вчера, 28 ноября, в 17:00 мск. О сроках переноса пока не сообщается.



В турнирной таблице АПЛ «Бёрнли» располагается на 18-й строчке. За 12 проведённых матчей подопечные Шона Дайча набрали девять очков. «Тоттенхэм» является седьмой командой АПЛ — в 12 играх команда Антонио Конте набрала 19 очков.