Полиции пришлось вмешаться в конфликт Хави и Эмери после матча «Вильярреал» — «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Хави и наставник «Вильярреала» Унаи Эмери устроили словесную перепалку после матча команд в 13-м туре Примеры. Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 3:1.
Наставник «Вильярреала» был крайне недоволен судейством. В ряде эпизодов команда претендовала на пенальти, но арбитр так и не назначил его. Соответствующие моменты возникали при счёте 2:1 в пользу каталонцев.
Как сообщает Sport.es, после матча Хави и Эмери поговорили на повышенных тонах в подтрибунном помещении. Конфликт начал разрастаться, а полицейским пришлось вмешаться, чтобы не допустить его перерастания в потасовку. После того как наставники команд немного остыли, они пожали друг другу руки. Миротворцем выступил Эмери, который первым направился к своему визави.
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- 29 ноября 2021
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