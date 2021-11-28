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Видеообзор скандального матча «Вильярреал» — «Барселона» в чемпионате Испании

Видеообзор скандального матча «Вильярреал» — «Барселона» в чемпионате Испании
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«Барселона» в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграла «Вильярреал». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 3:1.

За «Вильярреал» отличился Саму Чуквеззе. В составе «Барселоны» отличились Френки де Йонг, Мемфис Депай и Филиппе Коутинью.

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Сообщалось, что после матча представители «Барселоны» и «Вильярреала» устроили стычку, в ходе которой пришлось вмешаться полиции. Также наставника «Вильярреала» Унаи Эмери раскритиковал судейство в матче с «Барселоной».

«Барселона» набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» (16) — 12-й. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Бетисом», а «Вильярреал» встретится с «Севильей».

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