Полиция составила более 50 протоколов на фанатов, задержанных после матча ЦСКА — «Зенит»

Пресс-центр МВД сообщил о составлении протоколов на болельщиков, которые были задержаны после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2). После окончания встречи полицейские начали задерживать фанатов и помещать их в автозаки.
Составлен 51 протокол об административных правонарушениях, в том числе:
25 – по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», из них 14 – за использование пиротехнических изделий;
23 – по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»;
2 – по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»;
1 – по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».
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