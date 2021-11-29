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Полиция составила более 50 протоколов на фанатов, задержанных после матча ЦСКА — «Зенит»

Полиция составила более 50 протоколов на фанатов, задержанных после матча ЦСКА — «Зенит»
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Пресс-центр МВД сообщил о составлении протоколов на болельщиков, которые были задержаны после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2). После окончания встречи полицейские начали задерживать фанатов и помещать их в автозаки.

Составлен 51 протокол об административных правонарушениях, в том числе:

25 – по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», из них 14 – за использование пиротехнических изделий;

23 – по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»;

2 – по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»;

1 – по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

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