Джанлуиджи Доннарумма — лучший голкипер 2021 года по версии IFFHS

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарём 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на официальном сайте организации.
Доннарумма набрал 170 очков и занял первое место в голосовании. Второе место занял вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, набравший 75 очков. На третьей строчке в голосовании расположился голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуард Менди, на счету которого 40 очков. В пятёрку лучших также вошли вратарь «Астон Виллы» и национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинес и голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак.
Напомним, летом текущего года Доннарумма стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии и был признан лучшим игроком турнира.
- 29 ноября 2021
-
14:43
-
14:38
-
14:33
-
14:32
-
14:22
-
14:21
-
14:01
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
12:49
-
12:47
-
12:47
-
12:34
-
12:31
-
12:06
-
11:49
-
11:48
-
11:40
-
11:38
-
11:28
-
11:13
-
10:58
-
10:54
-
10:46
-
10:36
-
10:29
-
10:16
-
10:16
-
10:14
-
09:50
-
09:40