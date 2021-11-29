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Джанлуиджи Доннарумма — лучший голкипер 2021 года по версии IFFHS

Джанлуиджи Доннарумма — лучший голкипер 2021 года по версии IFFHS
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарём 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на официальном сайте организации.

Доннарумма набрал 170 очков и занял первое место в голосовании. Второе место занял вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, набравший 75 очков. На третьей строчке в голосовании расположился голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуард Менди, на счету которого 40 очков. В пятёрку лучших также вошли вратарь «Астон Виллы» и национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинес и голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак.

Напомним, летом текущего года Доннарумма стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии и был признан лучшим игроком турнира.

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