Джанлуиджи Доннарумма — лучший голкипер 2021 года по версии IFFHS

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарём 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на официальном сайте организации.



Доннарумма набрал 170 очков и занял первое место в голосовании. Второе место занял вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, набравший 75 очков. На третьей строчке в голосовании расположился голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуард Менди, на счету которого 40 очков. В пятёрку лучших также вошли вратарь «Астон Виллы» и национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинес и голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак.



Напомним, летом текущего года Доннарумма стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии и был признан лучшим игроком турнира.