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Бывший форвард сборной Англии Кэрролл получает в клубе Чемпионшипа € 1,2 тыс. в неделю

Бывший форвард сборной Англии Кэрролл получает в клубе Чемпионшипа € 1,2 тыс. в неделю
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Стала известна зарплата бывшего нападающего «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрролла, который в данный момент играет за «Рединг», выступающий в Чемпионшипе.

По информации The Athletic, футболист получает зарплату, равную £ 1 тыс. (около € 1,2 тыс.). В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Кэрролл провёл три матча, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Последним клубом Кэрролла был «Ньюкасл Юнайтед». Он покинул команду этим летом и пребывал в статусе свободного агента. Кэрролл также известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед» и сборную Англии.

В 2011 году «Ливерпуль» заплатил «Ньюкаслу» за трансфер Энди больше € 40 млн. За сборную Англии форвард отыграл 9 матчей, в которых забил 2 гола. В 2012 году Кэрролл принял участие в чемпионате Европы.

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