Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Кэрролл продолжит карьеру в Чемпионшипе

Футбольный клуб «Рединг» объявил о подписании контракта с нападающим Энди Кэрроллом. 32-летний британский нападающий будет выступать за команду из Чемпионшипа как минимум до середины января 2022 года.



Последним клубом Кэрролла был «Ньюкасл Юнайтед». Он покинул команду этим летом и пребывал в статусе свободного агента. Кэрролл также известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед» и сборную Англии.

В 2011 году «Ливерпуль» заплатил «Ньюкаслу» за трансфер Энди больше € 40 млн. За сборную Англии форвард отыграл 9 матчей, в которых забил 2 гола. В 2012 году Кэрролл принял участие в чемпионате Европы.



«Рединг» занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда набрала 22 очка в 17 матчах.