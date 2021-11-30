«Без сомнений, ты лучший!» Пуйоль обратился к Месси после завоевания «Золотого мяча»

Бывший легендарный футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поздравил с завоеванием седьмого «Золотого мяча» своего бывшего партнёра по каталонскому клубу 34-летнего форварда Лионеля Месси, ныне выступающего во Франции за «Пари-Сен Жермен».

«Поздравляю, Лео. Без сомнений, ты лучший!» — гласит пост Пуйоля в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Карлеса Пуйоля.

Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски, ставший вторым, выиграл чемпионат Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо, замкнувший тройку лучших игроков года, со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с «Челси» — Лигу чемпионов.