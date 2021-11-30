Месси выступил с заявлением после получения «Золотого мяча»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси выступил с заявлением после того, как получил «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Это седьмой подобный приз в копилке Месси за всю карьеру.

«Хотя я всегда ставил на первое место командные достижения, не могу скрыть своей радости от того, что получил ещё один «Золотой мяч». Хочу поблагодарить вас и отдать дань уважения всем моим партнёрам по сборной Аргентины за прекрасный год, который мы провели.

Также благодарю своих бывших партнёров по «Барселоне» и нынешних по «Пари Сен-Жермен». И, конечно же, большое спасибо моей семье и друзьям, а также всем людям, которые поддерживают меня, которые рядом со мной, заботятся обо мне и заставляют меня совершенствоваться каждый день: без них всех это было бы невозможно. А также спасибо France Football за прекрасную церемонию и награду. Обнимаю всех!» — написал Месси в своём «инстаграме».