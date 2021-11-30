Месси выступил с заявлением после получения «Золотого мяча»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси выступил с заявлением после того, как получил «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Это седьмой подобный приз в копилке Месси за всю карьеру.
«Хотя я всегда ставил на первое место командные достижения, не могу скрыть своей радости от того, что получил ещё один «Золотой мяч». Хочу поблагодарить вас и отдать дань уважения всем моим партнёрам по сборной Аргентины за прекрасный год, который мы провели.
Также благодарю своих бывших партнёров по «Барселоне» и нынешних по «Пари Сен-Жермен». И, конечно же, большое спасибо моей семье и друзьям, а также всем людям, которые поддерживают меня, которые рядом со мной, заботятся обо мне и заставляют меня совершенствоваться каждый день: без них всех это было бы невозможно. А также спасибо France Football за прекрасную церемонию и награду. Обнимаю всех!» — написал Месси в своём «инстаграме».
- 30 ноября 2021
-
10:29
-
10:23
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:32
-
09:28
-
09:14
-
09:06
-
09:00
-
08:30
-
07:18
-
04:47
-
04:36
-
04:22
-
03:53
-
03:44
-
03:21
-
03:05
-
02:08
-
01:57
-
01:25
-
01:04
-
00:58
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:35
-
00:31
-
00:25
-
00:23
-
00:12
-
00:10
-
00:08