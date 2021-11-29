Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча» по итогам 2021 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из «Челси».

Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с «Челси» — Лигу чемпионов.