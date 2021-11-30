Защитник тульского «Арсенала» Бьёрнстрём: в чемпионате Швеции мы были бы в топе

Шведский защитник тульского «Арсенала» Аксель Бьёрнстрём рассказал, чем российский футбол отличается от шведского.

«Уровень игроков в России выше, выше и ритм игры, физически здесь сильнее футболисты. Тактика вообще разная. В Швеции есть клубы, больше действующие от обороны, есть те, кто больше атакует. Но там много стадионов с искусственными полями, это, конечно, влияет на стиль игры.

В Швеции мы больше перемещались на автобусе, иногда приходилось ехать долго. И только две игры, на которые мы летали: в Эстерсунд и иногда в Мальме. Это ещё зависело от времени начала матча. А в «Арсенале» всё отлично организовано, нас ждёт чартер, несмотря на перелёт, всё проходит быстро.

Какое бы место «Арсенал» занял в чемпионате Швеции? Думаю, были бы в топе. В Туле много хороших игроков, сложно сказать, какое именно место заняли бы, но точно в верхней части таблицы», — цитирует Бьёрнстрёма сайт туляков.