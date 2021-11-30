Матч «Бавария» — «Барселона» и ещё три встречи Лиги чемпионов пройдут без зрителей

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Барселона», который состоится 8 декабря в Мюнхене, пройдёт при пустых трибунах, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, такое решение связано с увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Сообщается, что по той же причине без зрителей пройдут другие матчи группового этапа Лиги чемпионов, а именно «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» (7 декабря, Германия), «Аякс» — «Спортинг» (7 декабря, Нидерланды) и «Ред Булл Зальцбург» — «Севилья» (8 декабря, Австрия).

Напомним, место в 1/8 финала Лиги чемпионов уже обеспечили себе «Аякс», «Бавария», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Спортинг», «Челси» и «Ювентус».