Футболисты «Зенита» не приехали на встречу с Карпиным из-за погоды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об игроках, пропустивших встречу национальной команды.

«Это всегда продуктивно. Легионеры не смогли прилететь, да. Игроки «Зенита» не смогли из-за погоды. С тремя-четырьмя футболистами такая встреча тоже всегда продуктивна. Мы даже не отправляли запросы в европейские клубы на наших сборников, никто не отпустит. Летать лишний раз — все согласились, кого попросил. Гончаренко тот же пошёл навстречу.

Игроки «Зенита» не остались после ЦСКА, потому что у них тренировочный процесс. Мы всем сказали, что хотим всех собрать 30 числа. Решение клуба было не оставлять их на лишний день в Москве.



Мы разговаривали с игроками, которые почти все вызывались на каждый сбор. Они слышали и видели, что внутри у нас творилось. Молодые Захарян и Тюкавин — будут в порядке, тоже будут вызваны. Рифат позвонил и предупредил, что задерживается из-за пробок», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.