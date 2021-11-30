Полузащитник «Ювентуса» может зимой перейти в «Арсенал»

Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может перейти в лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно, сообщает в «твиттере» Football Daily с ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.
По информации источника, представители английского клуба уже контактировали с агентами игрока. «Ювентус» оценивает стоимость полузащитника в € 35 млн плюс бонусы.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Кулушевски сыграл в 12 матчах и сделал одну результативную передачу.
С 2020 года Кулушевски является игроком «Ювентуса». Контракт шведского полузащитника со «старой синьорой» рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет € 35 млн. За время карьеры футболист также выступал за «Аталанту» и «Парму».
Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл»:
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