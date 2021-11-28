Ляказетт готов уйти из «Арсенала» и поручил агенту найти ему новый клуб

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт не планирует продолжать карьеру в лондонском клубе. Как сообщает Athletic, футболист уже поручил своему агенту подобрать варианты для летнего трансфера.



«Конечно же, мои агенты начинают посматривать на вариант. Тем не менее, эта тему не будет подниматься как минимум до января — я хочу быть сосредоточенным на собственной игре», — цитирует футболиста Athletic со ссылкой на Telefoot.



За «Арсенал» Ляказетт выступает с 2017 года. В футболке столичного клуба француз провёл 135 матчей, в которых отметился 51 голом. С приходом на тренерский мостик команды Микеля Артеты Александр перестал чувствовать себя важной частью состава.

Ранее сообщалось об интересе к Ляказетту со стороны мадридского «Атлетико» и туринского «Ювентуса».