Все полевые футболисты вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем с «Ростовом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой готовности клуба к матчу 17-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
«Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет принять участие в этой встрече. Получается, что мы в полном составе полевых игроков готовимся к следующему матчу.
Помогает ли это с точки зрения возможной ротации? В какой-то степени — да, но нужно понимать, что кто-то возвращается после травм, кто-то много пропустил. С точки зрения количества это хорошо, но с точки зрения качества у нас есть игровая обойма, которую мы используем на протяжении всего сезона, есть молодые ребята, которые тоже готовы выйти и помочь, когда нужно», — цитирует Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
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