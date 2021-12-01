Все полевые футболисты вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой готовности клуба к матчу 17-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».



«Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет принять участие в этой встрече. Получается, что мы в полном составе полевых игроков готовимся к следующему матчу.



Помогает ли это с точки зрения возможной ротации? В какой-то степени — да, но нужно понимать, что кто-то возвращается после травм, кто-то много пропустил. С точки зрения количества это хорошо, но с точки зрения качества у нас есть игровая обойма, которую мы используем на протяжении всего сезона, есть молодые ребята, которые тоже готовы выйти и помочь, когда нужно», — цитирует Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

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