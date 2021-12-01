Фредди Аду: стал фанатом «Манчестер Сити», потому что мне понравился небесно-голубой

Американский футболист Фредди Аду рассказал, почему болеет за «Манчестер Сити».
«В детстве моим любимым цветом был небесно-голубой. Я был ребёнком, и мне так понравился цвет футболки, что я стал фанатом «Сити»!
Никто не может сказать, что я запрыгнул в последний вагон, потому что я болел за «Сити», когда они ещё были ужасны! Клаудио Рейна играл за команду в то время, ещё до того, как туда перебрался ДаМаркус Бизли. И это определённо не был тот «Сити», который мы знаем сейчас», — цитирует Аду издание British Gambler.
Напомним, Фредди Аду прославился в 14-летнем возрасте, когда стал самым молодым профессиональным спортсменом в истории современного американского командного спорта, подписав профессиональный контракт с МЛС. Впрочем, свой потенциал он так и не реализовал. Сейчас Аду 32, он ещё не завершил карьеру.
Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»:
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