Восемь российских арбитров получили сертификацию ФИФА для работы с VAR

Российский футбольный союз (РФС) получил подтверждение сертификации судей Российской Премьер-Лиги и женской Суперлиги в качестве видеопомощников арбитра и их ассистентов. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Антон Фролов (Москва) и Артём Чистяков (Азов), которые уже входили в рекомендательный список арбитров Премьер-лиг, кроме лицензии, получили возможность проводить матчи РПЛ с использованием системы VAR в качестве главного арбитра. Также ФИФА сертифицированы Анастасия Пустовойтова (в качестве видеопомощника), Вера Опейкина (в качестве судьи и видеопомощника), Екатерина Курочкина, Андрей Веретешкин и Адлан Хатуев (все — в качестве AVAR).
Теперь в РФС 23 судьи VAR и 24 AVAR. В новую группу подготовки видеопомощников арбитров VAR зачислены ещё 13 судей.
- 1 декабря 2021
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