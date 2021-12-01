Защитник «Тоттенхэма» Ромеро выбыл до конца года из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте сообщил, что защитник «шпор» Кристиан Ромеро выбыл до конца 2021 года из-за травмы.



«У него серьёзная травма. Жаль, потому что он очень важен для нас, но травма действительно тяжёлая. Возможно, он вернётся в строй в январе или феврале следующего года. Пока точно не могу сказать», — приводит слова Конте Football Daily.



Напомним, Ромеро получил повреждение, выступая за сборную Аргентины в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Бразилией (0:0). У защитника диагностирована травма левого бедра.

Напомним, Ромеро перешёл из «Аталанты» в «Тоттенхэм Хотспур» в августе текущего года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 7 матчах чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.