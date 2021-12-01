Рангнарёк. Обзор 13-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 13-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (спасибо Жоржиньо), «Манчестер Сити» спокойно обыграл «Вест Хэм», «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», «Арсенал» победил «Ньюкасл», а «Лестер» забил четыре гола «Уотфорду».



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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ



Кирилл разбирает главные события уик-энда здесь



Гриша недоволен работой Рангника в «Локомотиве» здесь



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Таймкоды:

0:00 – Привет, кофе!

0:40 – До сих пор не верим, что «Челси» не выиграл

5:49 – Игроки «МЮ» неправильно разбегаются

12:50 – Жоржиньо дал, Жоржиньо взял

16:22 – Кого именно стоит хвалить в «Арсенале»

30:11 – Рутинное доминирование «Сити»

41:48 – Лучшие тройки «Ливерпуля»

55:28 – Главная несправедливость тура (после фейла «Челси»)

1:01:41 – Всякое