Рангнарёк. Обзор 13-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 13-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (спасибо Жоржиньо), «Манчестер Сити» спокойно обыграл «Вест Хэм», «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», «Арсенал» победил «Ньюкасл», а «Лестер» забил четыре гола «Уотфорду».
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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Кирилл разбирает главные события уик-энда здесь
Гриша недоволен работой Рангника в «Локомотиве» здесь
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Таймкоды:
0:00 – Привет, кофе!
0:40 – До сих пор не верим, что «Челси» не выиграл
5:49 – Игроки «МЮ» неправильно разбегаются
12:50 – Жоржиньо дал, Жоржиньо взял
16:22 – Кого именно стоит хвалить в «Арсенале»
30:11 – Рутинное доминирование «Сити»
41:48 – Лучшие тройки «Ливерпуля»
55:28 – Главная несправедливость тура (после фейла «Челси»)
1:01:41 – Всякое
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