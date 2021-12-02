Гари Линекер: а этот Мохамед Салах хорош

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил игру форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (4:1). Египтянин отметился двумя голами.
«А этот парень Мохамед Салах хорош», — написал Линекер в своём «твиттере».
В нынешнем розыгрыше АПЛ Салах провёл 14 матчей, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.
«Ливерпуль» продлил победную серию до трёх матчей. Команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Эвертон», в свою очередь не может победить в АПЛ на протяжении восьми игр – шесть поражений и две ничьи. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.
Видео первого гола Салаха в матче с «Эвертоном»
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