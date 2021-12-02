Генрих Мхитарян: наслаждаюсь новой ролью в «Роме». Теперь я больше играю с мячом

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал смену игровой позиции в клубе.



«Новая позиция мне нравится, я больше играю с мячом, у меня больше пространства. Я наслаждаюсь этой ролью.



Связка Абрахам — Дзаньоло? Они уникальная, особенная пара. Они очень хорошо понимают друг друга, помогают команде обороняться, это то, что нам нужно. Они могут совершенствоваться как пара, так и индивидуально», — цитирует Мхитаряна Tuttomercatoweb.



Напомним, Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне чемпионата Италии футболист провёл за «волков» 14 матчей, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Ранее армянин выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

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