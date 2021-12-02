Ловрен подшутил над Салахом после церемонии вручения «Золотого мяча»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен подшутил над результатами голосования за «Золотой мяч». Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах, который является его другом, попал в десятку лучших футболистов. Египтянин занял седьмое место. Награда в седьмой раз в карьере досталась форварду «Пари-Сен Жермен» Лионелю Месси.
«Продолжай в том же духе, и тогда в следующем году France Football поставит тебя на шестое место. Он заслуживает гораздо большего!» — написал Ловрен в своём «твиттере».
Напомним, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (4:1) Мохамед оформил дубль. В нынешнем розыгрыше АПЛ Салах провёл 14 матчей, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.
«Ливерпуль» продлил победную серию до трёх матчей. Команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
- 2 декабря 2021
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