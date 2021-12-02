Мохамед Салах ответил на вопрос об итогах голосования за «Золотой мяч»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (4:1) ответил на вопрос об итогах голосования за обладателя «Золотого мяча» 2021 года. Египтянин занял седьмое место. Награда в седьмой раз в карьере досталась форварду «Пари-Сен Жермен» Лионелю Месси.

«У меня нет комментариев. Надеюсь, в следующем году я буду выше», — приводит слова Салаха Goal.

В игре с «Эвертоном» Мохамед оформил дубль. В нынешнем розыгрыше АПЛ Салах провёл 14 матчей, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.



«Ливерпуль» продлил победную серию до трёх матчей. Команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Видео второго гола Салаха в матче с «Эвертоном»

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