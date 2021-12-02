Лапорта рассказал подробности процесса продления контракта с Дембеле

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как идёт процесс переговоров о продлении контракта с полузащитником Усманом Дембеле.



«С нашей стороны этот процесс идёт медленнее, чем хотелось бы. Мы работаем над этим, мы сохраняем боевой настрой. Это очень важно, он может стать ключевым игроком, если нам удастся продлить контракт», – цитирует Лапорту Cope.



Ранее появилась информация, что полузащитник Усман Дембеле может покинуть «Барселону» по истечении контракта. «Ньюкасл» в данный момент является фаворитом в борьбе за француза. Клуб предлагает игроку зарплату € 15 млн в год.



В 2017 году сине-гранатовые купили Дембеле у дортмундской «Боруссии» за € 105 млн. В этом сезоне Усман провёл за каталонский клуб всего две игры из-за травмы, полученной во время чемпионата Европы 2020 года.

Новость по теме «Ньюкасл» лидирует в борьбе за Усмана Дембеле