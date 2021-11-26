«Ньюкасл» лидирует в борьбе за Усмана Дембеле

Полузащитник Усман Дембеле может покинуть «Барселону» по истечении контракта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, «Ньюкасл» – фаворит в борьбе за француза на данный момент. Клуб предлагает игроку зарплату € 15 млн в год. «Манчестер Юнайтед» также рассматривает вариант с подписанием хавбека. У главного тренера каталонцев Хави есть большое желание сохранить игрока, контракт которого рассчитан до лета 2022 года, но Дембеле уже настроился на то, что в ближайшее время покинет команду.



В 2017 году сине-гранатовые купили Дембеле у дортмундской «Боруссии» за € 105 млн. В этом сезоне Дембеле провел всего две игры за каталонский клуб из-за травмы, полученной во время чемпионата Европы 2020 года.

Обзор матча «Барселона» — «Эспаньол»

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