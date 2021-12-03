Майкл Кэррик высказался об уходе из «Манчестер Юнайтед» после победы над «Арсеналом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик, объявивший о своём уходе из клуба после проведённой последней встречи на занимаемом посту в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (3:2), объяснил своё решение.
«Время, проведённое мной в этом замечательном клубе, всегда будет считаться лучшим в моей карьере. Когда я впервые подписал контракт более 15 лет назад, я никогда в своих самых смелых мечтах не мог себе представить, чтобы выиграл столько трофеев, и я, конечно, никогда не забуду фантастические воспоминания как в качестве игрока, так и члена тренерской команды.
Однако после долгих размышлений и раздумий я решил, что сейчас самое подходящее время для меня покинуть клуб. Я хочу выразить свою благодарность всем игрокам, и особо хочу высказаться о персонале, работать долгие часы с такой замечательной группой людей было настоящим удовольствием, с ними у меня сложились давние дружеские отношения.
Я был и всегда буду болельщиком «Манчестер Юнайтед» и буду посещать как можно больше матчей. Я хотел бы пожелать Ральфу, персоналу, игрокам и болельщикам всего наилучшего в будущем, и я с нетерпением жду возможности оказаться на трибунах и поддержать ребят в качестве болельщика», — приводит слова Кэррика пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Суперсейв де Хеа в матче с «Арсеналом». Видео доступно на «Чемпионате».
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