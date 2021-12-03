Жена Глушакова: верю, что Денис сыграет за сборную России в стыковых матчах

Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, заявила, что верит в вызов футболиста в сборную России на стыковые матчи к чемпионату мира – 2022.
«При Карпине Денис вернулся в сборную. Конечно, я была рада за него. Счастлива, что он смог доказать, что является хорошим футболистом. Денис хотел туда попасть и достоин там быть. Очень расстроилась, когда его не вызвали в следующий раз — из-за травмы Денис не смог провести полноценный цикл и достаточное количество матчей. Мне кажется, он заслуживал вызова. Но ничего, впереди стыковые матчи. Верю, что он поедет в сборную, снова всем всё докажет, проявит свои лидерские качества.
Мы практически все футбольные темы обсуждаем. Думаем, для России всё возможно — с Польшей можно играть. Конечно, у них есть замечательный Левандовски, но, как говорится, один в поле не воин. Надеюсь, у нашей сборной всё получится. С Денисом вместе», — цитирует Коваленко «Спорт-экспресс».
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