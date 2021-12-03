«Незабываемо!» Никита Чернов — об игре за сборную России

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился эмоциями от выступления за сборную России.
«Вспоминаю это, но не так часто. Надеюсь, что вызов в сборную ещё заслужу, и это не останется единственным воспоминанием. Нет смысла жить прошлым. Возраст сейчас такой, что можно ещё кучу матчей сыграть. Думаю, с этим будет всё хорошо. А тот вызов в сборную при Капелло помню. Я был в отличной форме, на сборах ЦСКА всегда играл в основе. Капелло тогда увидел это. И в итоге нас с Саней Головиным вызвали в национальную команду. Молодые, 19-летние парни, но не стушевались, на тренировках смотрелись отлично. Не боялись идти в стыки. Хоть там и были люди с большими именами. Те же Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие, которых мы знали по ЦСКА, но в сборной всё равно смотрели на них по-особенному. Плюс такие игроки, как Широков, Комбаров. Серьёзные ребята там были.
Каково было выходить на поле за сборную? Незабываемо! Мы как-то это обсуждали с нашим спортивным директором «Крыльев Советов» Сергеем Корниленко, который тогда выступал за сборную Белоруссии, в товарищеском матче (4:2) с которой я дебютировал за Россию. На поле он, конечно, один человек, а в жизни другой. В том матче он был заряжен на борьбу, с судьёй общался, мне что-то говорил. Злой был», — цитируют Никиту Чернова «Известия».
- 3 декабря 2021
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