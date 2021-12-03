Чернов: с любовью отношусь к ЦСКА. Но сидеть там на замене мне не хотелось

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов объяснил, по какой причине принял решение покинуть ЦСКА.
«Конечно, были шансы закрепиться в составе армейцев. Просто я выбрал для себя дорогу, которая, может быть, чуть труднее. Через другие команды хотел получать больше игровой практики. Да, мог ещё остаться в ЦСКА, сидеть там на замене, ждать своего шанса и надеяться, что кто-то получит травму. Но мне не хотелось только из-за этого играть. Поэтому ушёл в «Крылья». Думаю, те результаты, которых мы достигаем, показывают, что тогда я сделал правильный шаг. Тем не менее с любовью отношусь к ЦСКА. Когда в октябре против них играли, после матча хорошо пообщался со всеми армейскими ребятами. Думаю, они мою точку зрения понимают и разделяют», — цитируют Никиту Чернова «Известия».
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