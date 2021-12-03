Рангник высказался после назначения на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Новоиспечённый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал своё назначение.

«Так как я прихожу посреди сезона, будет нелегко. Мы постараемся выжать из этого сезона максимально возможный успех, всё ещё возможно.

Надеюсь, в зависимости от жеребьёвки мы сможем пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. ДНК клуба даёт понять, что мы должны постараться быть настолько успешными, насколько это возможно.

Этот клуб обладает уникальным наследием. Таких клубов очень мало, поэтому мы должны следовать этому наследию и уважать историю.

Знаете, когда я был студентом в 70-х, я учил английский, чтобы преподавать. И именно тогда влюбился в английский футбол. Я побывал в Брайтоне, бывал на «Гудисоне». Это очень воодушевляет — работать в Премьер-лиге, и это должно вдохновлять каждого из наших игроков, ведь это высший уровень.

Футбол изменился: в плане физики, скорости, в плане направления передач. Всё очень изменилось, и сейчас нужно тренироваться не только физически, но и тренировать мышление игроков», — приводит слова Ральфа Рангника BBC.

Напомним, ранее Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Немецкий специалист уже решил все проблемы с документами и сможет вывести «красных дьяволов» в качестве тренера на ближайший матч АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится 5 декабря.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (3:2):

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