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Роналду: Кэррик может стать отличным тренером. Горжусь, что играл с ним

Роналду: Кэррик может стать отличным тренером. Горжусь, что играл с ним
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попрощался с тренером английского клуба Майклом Кэрриком, который покинул команду. 40-летний Кэррик исполнял обязанности главного тренера манкунианцев с момента ухода Уле-Гуннара Сульшера.

«Майкл Кэррик был отличным игроком и может стать отличным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Горжусь, что играл с Кэрриком, а также тем, что выходил на поле, когда он руководил командой со скамейки запасных», — написал Роналду в «Твиттере».

Вчера 36-летний Роналду забил свои 800-й и 801-й голы за карьеру, принеся «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре АПЛ. В нынешнем сезоне португалец отличился шесть раз и отдал две голевые передачи в 11 матчах чемпионата Англии.

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