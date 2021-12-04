Фанаты «Зенита» пришли на баскетбол и покинули арену, скандируя «Нам не нужен Fan ID»
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Болельщики футбольного «Зенита» посетили матч баскетбольной команды в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой», однако ушли с трибун за несколько минут до окончания встречи.
С баскетбольного матча болельщики сине-бело-голубых ушли в середине четвёртой четверти, проскандировав: «Нам не нужен Fan ID».
«Зенит» из Санкт-Петербурга набрал 36 очков в 16 матчах и занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.
Напомним, активные болельщики «Зенита» с «Виража» покинули стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом» в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА. Болельщики «Ростова» также покинули трибуны.
Новость по темеБолельщики «Зенита» покинули трибуны во время игры с «Ростовом»
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