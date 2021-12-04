«Манчестер Юнайтед» предложил Штруберу стать помощником Рангника

«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы наставник американского «Нью-Йорк Ред Буллз» Герхард Штрубер стал новым помощником главного тренера «манкунианцев» Ральфа Рангника, сообщает The Sun.



«МЮ» уже обратился к Штруберу с соответствующим предложением, но в случае согласия последнего британскому клубу придется выплатить американскому компенсацию за досрочное расторжение контракта специалиста.



Соглашение Герхарда Штрубера с «Нью-Йорк Ред Буллз», который он возглавил в октябре 2020 года, действует еще два сезона.



63-летний Рангник и 44-летний Струбер очень хорошо знают друг друга после совместной работы в австрийском «РБ Зальцбург»: первый был футбольным директором, а второй — тренером молодежной команды.



На посту главного тренера «Манчестера» Ральф Рагник, который до недавнего времени работал руководителем по развитию московского «Локомотива», дебютирует в ближайшее воскресенье, 5 декабря в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».