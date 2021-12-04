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«Манчестер Юнайтед» предложил Штруберу стать помощником Рангника

«Манчестер Юнайтед» предложил Штруберу стать помощником Рангника
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«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы наставник американского «Нью-Йорк Ред Буллз» Герхард Штрубер стал новым помощником главного тренера «манкунианцев» Ральфа Рангника, сообщает The Sun.

«МЮ» уже обратился к Штруберу с соответствующим предложением, но в случае согласия последнего британскому клубу придется выплатить американскому компенсацию за досрочное расторжение контракта специалиста.

Соглашение Герхарда Штрубера с «Нью-Йорк Ред Буллз», который он возглавил в октябре 2020 года, действует еще два сезона.

63-летний Рангник и 44-летний Струбер очень хорошо знают друг друга после совместной работы в австрийском «РБ Зальцбург»: первый был футбольным директором, а второй — тренером молодежной команды.

На посту главного тренера «Манчестера» Ральф Рагник, который до недавнего времени работал руководителем по развитию московского «Локомотива», дебютирует в ближайшее воскресенье, 5 декабря в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

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