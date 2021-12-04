В «Рубин» перешёл 20-летний полузащитник Марат Апшацев

«Рубин» пополнился 20-летним центральным полузащитником Маратом Апшацевым, сообщает пресс-служба клуба из Казани. Контракт футболиста с новой командой подписан на четыре с половиной года. Марат Апшацев будет выступать за «Рубин» под 18-м номером.



Марат Апшацев родился 27 мая 2001 года в Нальчике. Выступал за команды «Спартак-Нальчик», «Чайка» (Песчанокопское), «Томь» (Томск), юношескую сборную России. В текущем сезоне сыграл в Футбольной национальной лиге за «Томь» девять матчей. При этом футболист не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 225 тыс.



Казанский «Рубин» (22) располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Завтра, 5 декабря, в 17-м туре РПЛ клуб сыграет с «Нижним Новгородом». Старт встречи – в 16:30 мск.