«Вест Хэм» — «Челси»: Маунт вывел синих вперёд в концовке первого тайма

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси».



На 44-й минуте полузащитник синих Мэйсон Маунт забил гол, результативную передачу сделал Хаким Зиеш.



Ранее на 28-й минуте отличился защитник «аристократов» Тьяго Силва, ему ассистировал Маунт. На 38-й минуте встречи вратарь «Челси» Эдуард Менди сфолил в штрафной площади, после чего арбитр матча Андре Марринер поставил пенальти в ворота синих. 11-метровый реализовал полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогают ему ассистенты Саймон Лонг и Ричард Уэст. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси».



Лондонский «Челси» набрал 33 очка в 14 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (24) — на 4-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (32) и «Ливерпуль» (31). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».