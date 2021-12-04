«Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на январь

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович стал главной трансферной целью «Манчестер Сити» на январь, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
По информации источника, в переходе серба лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Клубы уже ведут предварительные переговоры. «Фиалки» потребуют за трансфер форварда около € 70-80 млн. Помимо «Манчестер Сити», на футболиста также претендует лондонский «Арсенал».
В розыгрыше итальянской Серии А сезона-2021/2022 Влахович принял участие в 15 матчах, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2023 года.
Видеообзор матча 14-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»:
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