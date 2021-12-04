Арбитр Федотов: красная карточка Соболеву по делу – сыграл в мяч, а потом пошёл в ногу

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение удалить нападающего «Спартака» Александра Соболева после нарушения на полузащитнике «Ахмата» Игоре Коновалове в очередном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Красная карточка Соболеву показана по делу, хотя Мешков сначала вообще ничего не показал — это странно. Соболев сыграл в мяч, а потом пошел в ногу соперника. Он должен был постараться избежать столкновения, а он пошёл продавливать дальше — удаление за серьёзное нарушение правил.

Что касается Семёнова, то это не удаление. Он прыгнул в спартаковца, попал в голеностоп, но снизу – это фол на жёлтую карточку», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.