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«Спартак» — «Ахмат»: Промес вывел хозяев вперёд в меньшинстве

«Спартак» — «Ахмат»: Промес вывел хозяев вперёд в меньшинстве
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Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 87-й минуте при ничейном счёте Зобнин с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Промес выскочил из-за спины защитника и в касание пробил в противоход вратарю, выведя хозяев вперёд в меньшинстве. Ранее поле из-за прямой красной карточки покинул нападающий Александр Соболев.

Грозненский «Ахмат» набрал 24 очка в 16 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (24) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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