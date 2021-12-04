Арбитр Федотов: судья ошибся, назначив 11-метровый в ворота «Локомотива»

Российский судья Игорь Федотов считает ошибочным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче 17-го тура РПЛ с «Уралом».



«Судья ошибся, назначив 11-метровый в ворота «Локомотива». Едвай не выставлял локоть в голову, за что там жёлтая карточка? За грубую игру? Грубой игры там нет – нет движения локтем в голову. Да, руку на голову он положил, но никакой грубости не было. Очень легковесный 11-метровый удар», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Левников назначил 11-метровый удар в ворота московской команды за удар локтем защитника Тина Едвая в голову Ивана Кузьмичёва. Пенальти реализовал Рафал Аугустыняк, который хладнокровным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам!