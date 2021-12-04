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Сёмин: летом «Локомотив» купил много игроков. А какой КПД у них сейчас? Полный 0

Сёмин: летом «Локомотив» купил много игроков. А какой КПД у них сейчас? Полный 0
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:1).

«Все игроки очень стараются. Каждый футболист «Локомотива» выкладывается на сто процентов своих возможностей, я вижу это. Мне кажется, они не могут понять, что от них требует Гисдоль. Игроки неправильно идут в прессинг, поэтому они всюду опаздывают. Отсюда все карточки случаются — жёлтые и красные. Летом клуб купил много игроков. А какой КПД у них сейчас? Полный 0. Но в этом не нужно винить футболистов, они не виноваты. Они просто не понимают, что от них требуется, вот и все проблемы», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».

Напомним, «Локомотив» идёт на пятом месте с 25 очками. «Урал» с 16 баллами расположился на 12-й позиции.

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