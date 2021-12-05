Криштиану Роналду получил повреждение во время празднования своего гола

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил повреждение в игре 14-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (3:2), сообщает Marca. В этой встрече португалец оформил дубль.
По данным источника, нападающий после одного из своих голов побежал к угловому флажку и отпраздновал его в своём привычном стиле. Однако, он немного переусердствовал и травмировал колено. При этом, Роналду остался на поле и был заменён на 88-й минуте.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 5 декабря, начало – 17:00 мск.
36-летний Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса» за € 15 млн. В 11 матчах чемпионата Англии нападающий забил шесть голов и сделал две голевые передачи.
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