«Химки» проиграли тульскому «Арсеналу» в домашнем матче РПЛ

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 36-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота тульского «Арсенала», который успешно реализовал полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. На 61-й минуте встречи хавбек гостей Зурико Давиташвили сравнял счёт. Результативную передачу отдал полузащитник тульской команды Кингз Кангва. На 87-й минуте победный гол забил хавбек «Арсенала» Эванс Кангва. В концовке встречи с поля был удалён защитник химчан Брайан Идову. Таким образом, «Химки» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до 6 матчей.



Тульский «Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте.