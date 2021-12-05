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«Химки» проиграли тульскому «Арсеналу» в домашнем матче РПЛ

«Химки» проиграли тульскому «Арсеналу» в домашнем матче РПЛ
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В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 36-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота тульского «Арсенала», который успешно реализовал полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. На 61-й минуте встречи хавбек гостей Зурико Давиташвили сравнял счёт. Результативную передачу отдал полузащитник тульской команды Кингз Кангва. На 87-й минуте победный гол забил хавбек «Арсенала» Эванс Кангва. В концовке встречи с поля был удалён защитник химчан Брайан Идову. Таким образом, «Химки» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до 6 матчей.

Тульский «Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 2
Арсенал
Тула
1:0 Мирзов – 36' (пен)   1:1 Давиташвили – 61'   1:2 Кангва – 87'
Удаления: Идову – 90' / нет
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