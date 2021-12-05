«Химки» проиграли тульскому «Арсеналу» в домашнем матче РПЛ

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 36-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота тульского «Арсенала», который успешно реализовал полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. На 61-й минуте встречи хавбек гостей Зурико Давиташвили сравнял счёт. Результативную передачу отдал полузащитник тульской команды Кингз Кангва. На 87-й минуте победный гол забил хавбек «Арсенала» Эванс Кангва. В концовке встречи с поля был удалён защитник химчан Брайан Идову. Таким образом, «Химки» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до 6 матчей.
Тульский «Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте.
- 5 декабря 2021
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