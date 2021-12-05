В «Сассуоло» сообщили, что не ведут переговоров с «Аталантой» по Миранчуку

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Жереми Бога может перейти в «Аталанту», а в обратном направлении может проследовать россиянин Алексей Миранчук.

Сообщалось, что «Сассуоло» намерен выручить за Бога порядка € 15-18 млн. «Аталанта» хочет перекрыть часть этих денег путём включения в сделку Миранчука. «Сассуоло» якобы положительно смотрит на перспективу подписания российского полузащитника.

«Это новости жёлтых газет. Мы не ведём никаких переговоров с «Аталантой». Интересен ли нам Миранчук? Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро», — цитирует Росси Sport24.



Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.