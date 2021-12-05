Воронин объяснил, почему Месси заслужил «Золотой мяч» больше Левандовского

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мыслями о «Золотом мяче» — 2021. В этом году награду получил форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси, второе место в голосовании занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.
«Левандовски заслужил «Золотой мяч» в том году. В этом году Месси забил больше 25 за «Барсу», плюс выиграл Кубок Америки впервые за долгие годы. Роберт в этом году не выиграл ничего, кроме Бундеслиги, которую выигрывает каждый год. Поэтому, думаю, что Месси заслужил. Надо было дать два «Золотых мяча». Роберту за 2020-й, Месси за 2021-й. Он не просто лучшим игроком семь раз становится», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 5 декабря 2021
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