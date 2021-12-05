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Калинский: «Нижний» зацепился зубами за победу в матче с «Рубином»

Калинский: «Нижний» зацепился зубами за победу в матче с «Рубином»
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1). Победу команде Александра Кержакова принёс дубль Калинского.

«Хорошая игра. Начали агрессивно. На первой минуте заработали пенальти. Открыли счёт. Потом пропустили необязательный гол. А в конце первого тайма Дюпин отразил мой первый удар, но я добил мяч в ворота, и мы снова вышли вперёд.

В перерыве поговорили в раздевалке. Нельзя было пропускать, и мы зацепились зубами за эту победу и в итоге одержали её. Мы всегда бьёмся до конца. И сегодняшняя победа – заслуженная! Нам очень нужны были очки. Мы рады, что удалось немного подняться в турнирной таблице. Здорово, что в заключительном домашнем матче года порадовали наших болельщиков. Спасибо им за поддержку!» — цитирует Калинского сайт «Нижнего».

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