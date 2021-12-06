Мората провёл разговор на повышенных тонах с Аллегри после замены в матче с «Дженоа»

«Ювентус» одержал победу над «Дженоа» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Массимилиано Аллегри.

Неоднозначный эпизод на 73-й минуте встречи после того, как вместо 29-летнего испанского форварда туринцев Альваро Мораты в игру вступил 21-летний итальянский нападающий Мойзе Кин. Предшествовал этой замене тот факт, что Мората получил предупреждение за споры с арбитром матча Даниэлем Киффи. Уже через минуту Альваро был заменён, а сам футболист не скрывал злости от этого решения Аллегри, который не постеснялся толкнуть игрока своей команды в плечо и крикнуть ему: «Ты подарил им свободный удар!» Мората ответил наставнику, пара несколькими словами у бровки на виду у всех. Примечательно, что уже через минуту после выхода на поле предупреждение получил и Кин, заменивший испанца.

Разговор Аллегри с Моратой после замены. Фото: Football Italia.

В текущем сезоне Мората принял участие в 19 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.