Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шунин поддержал болельщиков «Динамо», покинувших трибуну в матче с «Уфой»

Шунин поддержал болельщиков «Динамо», покинувших трибуну в матче с «Уфой»
Комментарии

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поддержал болельщиков команды, покинувших трибуну во время перерыва матча 17-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0) в знак протеста против задержания болельщиков ЦСКА.

«С победой, бело-голубые! Мы тоже с вами», — написал Шунин в «Инстаграме».

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.

Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.

Новость по теме
В «Динамо» высказались об акции фанатов клуба в поддержку болельщиков ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021