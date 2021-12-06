Шунин поддержал болельщиков «Динамо», покинувших трибуну в матче с «Уфой»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поддержал болельщиков команды, покинувших трибуну во время перерыва матча 17-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0) в знак протеста против задержания болельщиков ЦСКА.



«С победой, бело-голубые! Мы тоже с вами», — написал Шунин в «Инстаграме».

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.



Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.